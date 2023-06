Aixtron: Aktie laut Analysten massiv unterbewertet - Kursziel bei 33,15 EUR

Die Aktie von Aixtron hat nach Angaben von Marktbeobachtern noch nicht ihr volles Potenzial erreicht. Das aktuelle Kursziel liegt um +14,39% über dem aktuellen Preis.

• Aixtron verzeichnet am 02.06.2023 einen Rückgang von -1,40%

• Durchschnittliches Kursziel für Aixtron beträgt 33,15 EUR

• Guru-Rating der Aixtron-Aktie steigt auf 4,17 von zuvor ebenfalls 4,17

Am Vortag verbuchte die Aktie des Unternehmens an der Börse ein Minus von -1,40%. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich ein negativer Trend und damit eine Veränderung um -0,75%. Der Markt scheint daher momentan neutral eingestellt zu sein.

Es stellt sich jedoch die Frage ob dies auch im Sinne der Bankanalysten ist. Die Stimmung in den Finanzhäusern bleibt unverändert positiv.

Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt gegenwärtig bei 33,15 EUR. Sollten...