Aixtron Aktie: Das ist beeindruckend!

Die aktuelle Dividendenrendite der Aixtron-Aktie beträgt 0,92 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche einen geringeren Ertrag von 1,06 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aixtron bei 31,45 EUR liegt, während der aktuelle Kurs 38,55 EUR beträgt. Das bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +22,58 Prozent zum GD200 bewertet wird und somit gut abschneidet. Ebenso hat der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 31,99 EUR, was zu einem Abstand von +20,51 Prozent führt und auch als gut bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut" in der technischen Analyse.

Gemäß der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Aixtron als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 31,93 insgesamt 37 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" von 50,47. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine gute Bewertung in der fundamentalen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aixtron-Aktie liegt bei 48,08, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 23,06, was zu einer guten Bewertung für diesen Zeitraum führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf dem RSI.

Insgesamt ergibt die Analyse also eine positive Bewertung der Aixtron-Aktie in Bezug auf die Dividendenrendite, technische Analyse, fundamentale Kennzahlen und den RSI, was Anlegern ein gutes Potenzial signalisiert.