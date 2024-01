Aixtron Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Aixtron wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 90,38 Punkten, was darauf hinweist, dass Aixtron überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Aixtron weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen rund um Aixtron auf sozialen Medien geben kein eindeutiges Signal. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung des Unternehmens. Im zurückliegenden Zeitraum lassen sich sieben Handelssignale ermitteln, von denen 7 als "Gut" und keines als "Schlecht" eingestuft werden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung.

Wer aktuell in die Aktie von Aixtron investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,92 % gegenüber dem Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag erzielen. Damit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für Aixtron. Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs, ergibt sich eine Abweichung von +8,53 Prozent. Für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich ebenfalls eine Abweichung von +5,02 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.