Aixtron Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Aktienkurs von Aixtron hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 27,88 Prozent erzielt, was im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche eine Outperformance von +17,24 Prozent darstellt. Die durchschnittliche Rendite in der "Informationstechnologie"-Sparte lag bei 5,93 Prozent, wobei Aixtron um 21,94 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Aixtron mit 0,94 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 1,95 Prozent, was einer Differenz von 1,01 Prozentpunkten entspricht. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt positiv. Die Auswertung der letzten zwei Wochen zeigt, dass vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse ergab 2 negative und 7 positive Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aixtron beträgt derzeit 29,54, was 43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 51 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.