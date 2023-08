Aixtron Aktie hält Unterstützung trotz seitwärts Bewegung: Analysten erwarten starkes Wachstum

In den letzten Wochen hat sich der Kurs der Aixtron Aktie seitwärts bewegt und ist in eine enge Handelsspanne eingebrochen. Die Aktie konnte jedoch weiterhin ihre Unterstützung bei 32,50 EUR halten. Sollte diese Unterstützung halten, könnte die Aktie in naher Zukunft wieder dynamischer aufwärts tendieren.

Langfristig betrachtet befindet sich die Aixtron Aktie immer noch in einem Aufwärtstrend. Das nächste Widerstandsniveau liegt bei etwa 37,80 EUR.

Fazit:

Die Quartalsbilanz von Aixtron wird in 61 Tagen erwartet und Analysten prognostizieren ein starkes Umsatz- und Gewinnwachstum im Vergleich zum Vorjahr. Die langfristige Performance der Aixtron Aktie bleibt positiv, obwohl sie in den letzten Wochen seitwärts tendiert hat. Analysten sehen auch Potenzial für einen weiteren Anstieg des Aktienkurses auf Sicht von 12...