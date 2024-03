Aixtron Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron SE":

In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Aixtron in den sozialen Medien besonders negativ. An vier Tagen dominierten jedoch positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Daher wird Aixtron insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Aixtron beträgt derzeit 0,94 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,81 % liegt. Die Differenz von 0,87 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Aixtron beträgt 55,76 und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen Wert (68), der darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnitt von 32,5 EUR für den Schlusskurs der Aixtron-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 25,7 EUR, was einem Unterschied von -20,92 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (31,91 EUR) liegt mit einem Unterschied von -19,46 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält Aixtron insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik-Perspektive.