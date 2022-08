Aixtron-Aktie: Was hält die Zukunft bereit?

Das in Deutschland ansässige Unternehmen Aixtron verfügt über 35 Jahre Erfahrung im Bereich Beschichtungssysteme. Aixtron ist in sieben Ländern präsent und zählt insgesamt etwa 700 Mitarbeiter. In mehreren Graphene Flagship Work Packages, einem Spearhead Project und dem 2D-EPL arbeitet Aixtron an Prototypen von Wachstums- und Transferanlagen. Kürzlich lieferte das Unternehmen einen 300-mm-Reaktor für die metallorganische chemische Gasphasenabscheidung (MOCVD) und zusätzliche… Hier weiterlesen