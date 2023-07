Aixtron-Aktie: Was für ein hartnäckiges Zehnjahreshoch!

Weitere Suchergebnisse zu "AIXTRON SE":

Es ist wie verhext! Die Aixtron-Aktie (WKN: A0WMPJ) schafft es einfach nicht, ihr im November vergangenen Jahres aufgestelltes Zehnjahreshoch bei 31,70 € zu überwinden. In den letzten Tagen ist der Titel des Anlagenherstellers für die Halbleiterindustrie bereits zum vierten Mal an der Marke abgeprallt. Bei jedem Abpraller ereignen sich in den darauffolgenden Tagen starke Kursrückgänge, so auch diesmal. Am Dienstag und Mittwoch ging es um über -7% bergab und auch am Donnerstagmorgen ist der Tech-Wert mit fast 2% im Minus. Warum schafft ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.