Aixtron Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

In den letzten Wochen gab es bei Aixtron keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, daher wird das Stimmungsbild als "neutral" bewertet. Allerdings gab es eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst erhält Aixtron für dieses Kriterium daher ein "gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aixtron beträgt aktuell 29, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" als unterbewertet angesehen werden kann. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Aixtron derzeit einen etwas niedrigeren Wert von 0,94 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,92 Prozent. Dies führt zu einer "neutralen" Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aixtron-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Allerdings ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass Aixtron auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie in Bezug auf den 25-Tage-RSI als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "schlecht"-Rating für Aixtron.