Aixtron Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aixtron-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, und das wahre Kursziel liegt laut ihrer Einschätzung rund +12,87% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung von Aixtron

Am 05.01.2024 verzeichnete die Aixtron-Aktie eine Kursentwicklung von -0,32%. In den letzten fünf Handelstagen, also einer vollständigen Handelswoche, summiert sich das Ergebnis auf -11,17%. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass der Markt derzeit relativ pessimistisch gestimmt ist.