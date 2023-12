Aixtron Aktie: Unfassbarer Gewinn!

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Aixtron diskutiert. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Aixtron auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite für Aixtron beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,92 Prozent und liegt mit 0,54 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,38) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 31. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Aixtron zahlt die Börse 31,93 Euro. Dies sind 36 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 49. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aixtron-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) positiv bewertet wird. Auf Basis trendfolgender Indikatoren erhält Aixtron insgesamt eine "Gut"-Bewertung.