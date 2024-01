Aixtron Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Aixtron hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance erzielt, indem der Aktienkurs um 32,51 Prozent gestiegen ist. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche durchschnittlich nur um 15,3 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +17,21 Prozent für Aixtron bedeutet. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte Aixtron eine mittlere Rendite von 7,85 Prozent verzeichnen, was 24,66 Prozent über dem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Aixtron in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse hat Aixtron ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 31,93, was 37 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aixtron derzeit bei 31,51 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 38,66 EUR hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +22,69 Prozent, was wiederum zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 32,2 EUR eine positive Entwicklung von +20,06 Prozent, was zu einer Gesamtnote von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Aixtron derzeit eine Dividendenrendite von 0,92 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,97 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.