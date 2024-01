Aixtron Aktie: Ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Aktienanalyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Für Aixtron wird der RSI aktuell mit dem Wert 100 als überkauft eingestuft, was als "Schlecht" signalisiert wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 52, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

In Bezug auf Dividenden schüttet Aixtron derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung für die Dividendenpolitik der Aktie führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Aixtron in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +18,68 Prozent im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche erzielt und liegt auch 23,03 Prozent über dem Durchschnittswert des "Informationstechnologie"-Sektors. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.