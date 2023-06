Aixtron Aktie: Kursziel bei 33,15 EUR - Potenzial von +14,27%

Die Aktie von Aixtron hat in den letzten fünf Handelstagen ein positives Ergebnis erzielt und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von -0,45% hingelegt. Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten ergibt ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 33,15 EUR für die Aixtron-Aktien. Das wäre eine Steigerung um +14,27%, sollte sich das Kurspotenzial entfalten.

• Am 31.05.2023 verzeichnete Aixtron einen Rückgang von -0,45%

• Mittelfristiges Kursziel der Bankanalysten bei 33,15 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,17

Aktuell gibt es sechs Analysten mit einer Empfehlung zum Kauf der Aktie und neun weitere Experten sehen die Aixtron als positiv bewertet an (“Kauf”). Drei weitere Analysten beurteilen sie als “halten”. Zusammengefasst sind somit insgesamt +83,33% der Meinung zumindest noch optimistisch zu...