Aixtron-Aktie: Jetzt kann es schnell gehen ...

Die Aixtron-Aktie fällt heute um über 3% in den Keller und kämpft damit wieder mit der Kursmarke von 25 Euro. In den vergangenen sechs Monaten können sich Aixtron-Aktionäre aber immer noch über einen Kursgewinn von knapp 50% freuen, während in der 12-Monats-Betrachtung ein Plus von 22% auf der Kurstafel von Aixtron steht. Das langfristige Bild: Aixtron-Aktie: Lohnt sich...