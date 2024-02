Aixtron Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Aixtron-Aktie übertrifft den Branchendurchschnitt

Der Aktienkurs von Aixtron hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von 27,88 Prozent erzielt, was mehr als 25 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur gesamten "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 8,52 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, liegt Aixtron mit 19,36 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser starken Entwicklung erhielt die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aixtron-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 32,42 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 33,73 EUR weicht somit um +4,04 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (35,38 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,66 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aixtron-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Bei der Dividende schüttet Aixtron im Vergleich zur Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,94 % aus, was 1,03 Prozentpunkte weniger als die im Durchschnitt üblichen 1,97 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Einstufung als "Schlecht" vorgenommen.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Aixtron in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den vergangenen Tagen mehrheitlich negative Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral". Darüber hinaus wurden 6 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.