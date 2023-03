Aixtron Aktie: Hervorragende Performance in den letzten Wochen!

In den vergangenen drei Monaten erhielt die Aktie der Aixtron insgesamt 8 positive Bewertungen und 4 neutrale Bewertungen seitens der Analysten aus Research-Abteilungen. Keine schlechte Bewertung wurde vergeben, was für uns ein Zeichen dafür ist, dass die Aktie langfristig als “gut” eingestuft werden kann. Doch auch die jüngsten Analysen sollten nicht unberücksichtigt bleiben: Insgesamt gab es in den letzten 30 Tagen ebenfalls acht positive Bewertungen und vier neutrale. Demnach bleibt das Gesamturteil weiterhin positiv. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 33,75 EUR, was einer erwarteten Kursentwicklung von 18,31 Prozent entspricht – eine vielversprechende Perspektive für Investoren.

Aixtron-Aktie im Fokus: Bullen sind dominanter

Die Aixtron-Aktie zeigt sich aktuell mit einer 200-Tage-Linie (GD200) bei 26,44 positiv...