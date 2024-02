Aixtron Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "BP plc":

Aixtron übertrifft die durchschnittliche Rendite des Informationstechnologie-Sektors um mehr als 25 Prozent, mit einer Rendite von 27,88 Prozent. Dies ist im Vergleich zur mittleren Rendite der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche von 9,64 Prozent eine deutliche Überperformance. Die sehr positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird Aixtron eine neutrale Bewertung zugeschrieben, da die Diskussionen in den sozialen Medien eine mittlere Aktivität aufweisen. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aixtron liegt bei 33,42, was als neutral betrachtet wird, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 44 eine neutrale Situation an.

Was die Dividende betrifft, weist Aixtron derzeit eine niedrigere Dividendenrendite von 0,94 % auf, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 1,97 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Insgesamt zeigt die Performance von Aixtron im Vergleich zum Sektor und der Branche eine deutliche Überperformance, während das Sentiment und die Dividendenrendite als neutral bzw. schlecht eingestuft werden.

