Aixtron-Aktie: Eine Auszeichnung wert!

Die Pflege einer vertrauensvollen und profitablen Beziehung zu den Aktionären ist von zentraler Bedeutung für jeden Börsenunternehmen. Daher kann die kürzlich veröffentlichte Auszeichnung des deutschen Spezialanlagenbauers Aixtron als sehr positiv bewertet werden.

Aixtron, das Unternehmen aus Herzogenrath (NRW), hat bekannt gegeben, dass es in zwei Kategorien den “Deutschen Investor Relations Preis” erhalten hat. Die Preise wurden von Institutional Investor, WirtschaftsWoche und dem Deutschen Investor Relations Verband (DIRK) im Rahmen eines Events in Frankfurt am Main überreicht.

Überzeugende IR-Arbeit bei Aixtron beeindruckt institutionelle Investoren

Genauer gesagt wurde an Aixtron der Award für “Beste IR-Arbeit eines MDAX-Unternehmens” vergeben. Darüber hinaus erhielt Guido Pickert, der Manager von Aixtron für...