Aixtron Aktie: Anstieg von 1,37%, Kursziel bei 39,78 EUR

Die Aixtron Aktie setzt ihren positiven Trend fort und erzielt am 01.09.2023 ein Plus von +1,37%. In der vergangenen Handelswoche verzeichnet sie einen ansehnlichen Zuwachs von +2,60%. Einige Analysten sind der Meinung, dass die aktuelle Bewertung nicht angemessen ist und das wahre Potenzial des Unternehmens noch nicht vollständig ausgeschöpft wurde.

Das durchschnittliche Kursziel für den Mittelwert liegt bei beeindruckenden 39,78 EUR. Wenn die Vorhersagen zutreffend sind und das Unternehmen dieses Ziel erreicht oder sogar überschreitet , hätte die Aktie eine Aufwärtsbewegungspotential in Höhe von etwa +11,80%. Die meisten Bankanalysten scheinen optimistisch zu...