Aixtron Aktie: Analyse und aktuelle Entwicklungen

Aixtron konnte in den letzten drei Monaten von sieben Analystenbewertungen sieben Mal ein “Gut” und fünf Mal ein “Neutral” Rating verbuchen, was durchschnittlich zu einem “Gut”-Rating führt. Jüngere Analystenberichte zeichnen jedoch ein anderes Bild. Im letzten Monat wurde die Aktie des Unternehmens neun Mal als “Gut”, dreimal als “Neutral” und keinmal als schlecht bewertet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 34,09 EUR, was einen Anstieg um 12,16 Prozent vom letzten Schlusskurs (30,86 EUR) bedeuten würde – eine klare Empfehlung zum Kauf (“Gut”).

Dividendenvergleich: Wo steht Aixtron im Markt?

Das Verhältnis zwischen der ausgeschütteten Dividende und dem aktuellen Aktienkurs ergibt die Dividendenrendite. Derzeit weist Aixtron eine vergleichsweise niedrige Rendite von 0,99 % auf, welche unter dem...