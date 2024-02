Aixtron Aktie: Am Scheideweg

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aixtron liegt bei 29, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 51,37 (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) unter dem Durchschnitt liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird Aixtron als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Aixtron beträgt 90,88 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 64,51, was bedeutet, dass Aixtron weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aixtron auf 32,13 EUR, während die Aktie selbst bei 33,6 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +4,58 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 liegt bei 35,15 EUR, was einen Abstand von -4,41 Prozent bedeutet und somit auch zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aixtron-Aktie in den letzten Monaten nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Somit wird Aixtron insgesamt als "Schlecht"-Wert eingestuft.