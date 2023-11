Aixtron Aktie: Alles nach Plan!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für ihre Preisgünstigkeit. Aixtron weist derzeit einen KGV-Wert von 25,05 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche ist die Aktie daher als günstig einzustufen.

In Bezug auf die Branchenvergleichsrendite hat Aixtron in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 5,9 Prozent erzielt, was über dem Durchschnitt der Branche liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob eine Aktie über- oder unterbewertet ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (6,5 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (29,96 Punkte) deuten darauf hin, dass Aixtron derzeit überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung in Bezug auf den RSI führt.

In der technischen Analyse zeigt die 200-Tage-Linie der Aixtron-Aktie eine positive Entwicklung, da der Aktienkurs einen Abstand von +7,95 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einer Differenz von +8,41 Prozent im positiven Bereich.

Insgesamt kann Aixtron basierend auf diesen Analysen als "gut" eingestuft werden.