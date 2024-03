Aisino Aktie: Gut oder schlecht?

Der Aktienkurs von Aisino hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,4 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt Aisino damit 1,1 Prozent über dem Durchschnitt (-16,51 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" beträgt -18,94 Prozent, und Aisino liegt aktuell 3,54 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen gibt es jedoch eine neutrale Bewertung, da die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutieren.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aisino-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 10,21 CNH lag, was einem Unterschied von -14,92 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt hingegen eine nahezu gleiche Bewertung wie der letzte Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmungsanalyse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien ergibt insgesamt eine positive Einschätzung, da die überwiegende Stimmung in den letzten Tagen positiv war. Die Optimierungsprogramme haben hingegen mehrere bestätigte Verkaufssignale berechnet, wodurch Aisino in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Anlegerstimmung für Aisino mit einem "Gut"-Rating bewertet.