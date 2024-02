Aisiniki Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

Die Aisin-Aktie schüttet eine Dividendenrendite von 3,15 % aus, was 0,26 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,89 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der mögliche Mehrgewinn nur leicht höher ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aisin liegt bei 45,11, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Aisin bei 4853,07 JPY, was eine Einstufung als "Gut" ergibt. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 5221 JPY und damit 7,58 Prozent über dem GD200. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50), der bei 5212,42 JPY liegt, ergibt sich eine neutrale Situation.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Aisin überwiegend positiv diskutiert, mit 11 Tagen positiver und 2 Tagen negativer Kommunikation. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten positive Themen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aisin-Aktie eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer. Insgesamt wird Aisin daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments zugeschrieben.

