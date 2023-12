Aisiniki Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die technische Analyse der Aisin-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 4535,8 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 5011 JPY liegt, was einer Abweichung von +10,48 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 5360,52 JPY, was einer Abweichung von -6,52 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aisin-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Auf fundamentalen Grundlagen betrachtet liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell bei 18,06 und somit 26 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 14. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Abschließend betrachtet der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie aktuell weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating auf 7- und 25-Tage-Basis führt.

Insgesamt erhält die Aisin-Aktie also gemischte Bewertungen auf technischer, fundamentaler und sentimentaler Ebene, was zu einem überwiegend "Neutral"-Rating führt.