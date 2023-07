Aisin und Vayyar bündeln ihre Kräfte, um tragische Fälle von Hitzeschlag in japanischen Kindergarten -Bussen zu verhindern

Kariya, Japan und Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -4D-Bildgebungsradarsensoren sollen im Rahmen der Regierungsinitiative zur Verhinderung von Vorfällen in heißen Fahrzeugen eingesetzt werden.Der weltweit tätige Tier-1-Automobilzulieferer Aisin und Vayyar, der führende Tier-2-Anbieter von 4D-bildgebenden Radarsystemen, arbeiten ab sofort gemeinsam an der Einführung fortschrittlicher Sensoren in japanischen Kindergartenbussen, um zu verhindern, dass Kinder an einem Hitzeschlag sterben, wenn sie in einem Fahrzeug zurückgelassen werden.Nach dem jüngsten Vorfall dieser Art, dem tragischen Tod eines dreijährigen Kindes in der Präfektur Shizuoka in Zentraljapan, das an einem schwülen Tag im September letzten Jahres fünf Stunden allein in einem Bus verbracht hatte, hat die japanische Regierung schnell gehandelt und ein Notstandsgesetz entworfen.Die Child Presence Detection (CPD) Technologie (Kinderanwesenheitserkennung) wird jetzt in Zehntausenden von Bussen vorgeschrieben, die für Kindergärten, Vorschulen, hybride „Kodomoen"-Einrichtungen, Sonderschulen und Kinderbetreuungszentren für Kinder mit Behinderungen im Dienst sind.Aisin setzt Sensoren, die auf Vayyars Radar-on-Chip basieren, in Kindergartenbussen ein, als Teil des Regierungsprogramms zur Installation von Warnsystemen in allen Bussen der nationalen Flotte.„Der Hitzeschlag in Fahrzeugen hat weltweit das Leben tausender Kinder gefordert, und es ist höchste Zeit für eine konzertierte globale Aktion", sagte Tomo Taguchi, Präsident von Vayyar Japan. „Wir fühlen uns geehrt, gemeinsam mit unseren vertrauenswürdigen Partnern bei Aisin daran mitwirken zu dürfen."Die Radarsensoren sind bei allen Lichtverhältnissen robust und vermeiden Probleme für die Privatsphäre. Gleichzeitig sind sie empfindlich genug, um jedes Kind zu erkennen, selbst wenn es auf dem Boden liegt.„Die starke Partnerschaft von Aisin mit Vayyar ist von zentraler Bedeutung für unsere Innenraumstrategie im Bereich Personenkraftwagen, da wir bestrebt sind, jedes Leben auf der Straße zu schützen", sagte Shunsuke Hayakawa, Project General Manager bei Aisin. „Die Erkennung von Kindern in Kindergartenbussen ist essenziell und von höchster Dringlichkeit. Sie erfordert die branchenführende Technologie, die wir derzeit industrialisieren."Die Aisin-Vayyar-Innenraumplattform wird derzeit von mehreren Automobilherstellern für zusätzliche Sicherheitsfunktionen, von der Gurt-Erinnerung bis zur Airbag-Unterdrückung, in den nächsten Jahren geprüft.Informationen zur AISIN GruppeAISIN ist der weltweit fünftgrößte Tier-1-Anbieter von Automobilkomponenten und -systemen wie Getriebe, Bremsen, Navigationssysteme, Fahrgestelle, Karosserien, motorbezogene Teile, Elektronik und intelligente Parksysteme. Das 32-Milliarden-Dollar-Unternehmen AISIN ist der weltweit größte Hersteller von Automatikgetrieben und beschäftigt mehr als 120.000 Mitarbeiter in mehr als 200 konsolidierten Unternehmen.Medienkontakthttps://www.aisin.com/en/contact/Informationen zu Vayyar ImagingDie bildgebende Radarplattform von Vayyar in Automobilqualität schafft ganzheitliche Sicherheitslösungen für die Sicherheit im Fahrzeuginnenraum, für ADAS (fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme) und Motorräder. Sie wird von einem einzigen Radar-on-Chip angetrieben und bietet eine außergewöhnliche Auflösung über ein extrem breites Sichtfeld, sodass sie mehrere bestehende Einzelfunktionssensoren ersetzen kann. Die Plattform bietet eine umfassende Erkennung im und um das Fahrzeug und verfolgt gleichzeitig mehrere statische und dynamische Ziele.Im Innenraum erkennt die 60 GHz-Konfiguration die Anwesenheit, Position und Größe jedes Insassen und unterscheidet zwischen Kindern und Erwachsenen. Dies ermöglicht die Anwesenheitserkennung für Kinder, eine verbesserte Erinnerung an Sicherheitsgurte, eine optimierte Airbag-Auslösung, Warnungen bei Positionsabweichungen, die Erkennung von Eindringlingen und vieles mehr. Außerhalb des Autos (oder Motorrads) unterstützt das 79 GHz-System die meisten SRR-, MRR- und LRR-Anwendungen, einschließlich Parkassistenz, automatische Notbremssysteme, Spurwechselhilfe, Toter-Winkel-Assistent, Querverkehrswarnung, adaptive Geschwindigkeitsregelung und vieles mehr, mit einem effektiven Bereich von 20 cm bis 300 m. Die Vayyar-Technologie ist multifunktional, erschwinglich und für die Massenproduktion verfügbar. Die Plattform ist unter allen Straßenbedingungen robust, und gewährleistet dabei jederzeit die Privatsphäre.Medienkontakt:Ian PodkamienVP und Head of Automotivebd_automotive@vayyar.comFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2153661/Aisin_Bus.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/aisin-und-vayyar-bundeln-ihre-krafte-um-tragische-falle-von-hitzeschlag-in-japanischen-kindergarten--bussen-zu-verhindern-301878069.htmlPressekontakt:+972 52 770 0155Original-Content von: Vayyar Care; AISIN Group, übermittelt durch news aktuell