Aisan Industry Aktie: Das liegt auf Eis

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. In Bezug auf Aisan Industry wird der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI für 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 68,03 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aisan Industry-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung. In Bezug auf den RSI25 ist Aisan Industry auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft (Wert: 59,36), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Aisan Industry in diesem Punkt unserer Analyse also eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung einer Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aisan Industry-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 1117,69 JPY liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (1163 JPY) auf ähnlichem Niveau liegt (Unterschied +4,05 Prozent), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (1234,06 JPY) liegt der letzte Schlusskurs jedoch unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,76 Prozent), was zu einer schlechteren Bewertung der Aisan Industry-Aktie führt, nämlich ein "Schlecht"-Rating. Zusammenfassend erhält die Aisan Industry-Aktie für die einfache Charttechnik daher insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag und über den gesamten analysierten Zeitraum eine negative Tendenz. Auch die Gespräche der Anleger in Bezug auf das Unternehmen Aisan Industry waren in den vergangenen Tagen überwiegend von negativen Themen geprägt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Weder gab es auffällige Veränderungen im Stimmungsbild noch in der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien. Insgesamt erhält Aisan Industry für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.