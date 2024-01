Aisan Industry Aktie: Was soll die Aufregung?

Aisan Industry wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss nach Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Aisan Industry verläuft aktuell bei 1127,22 JPY. Der Aktienkurs selbst ging bei 1177 JPY aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +4,42 Prozent aufgebaut. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 1229 JPY, was einer Differenz von -4,23 Prozent entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 16,13 Punkten, was darauf hindeutet, dass Aisan Industry überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Aisan Industry in Social Media zu beobachten. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattgefunden haben. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Aisan Industry wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.