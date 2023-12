Aisan Industry Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die technische Analyse der Aisan Industry-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1117,69 JPY liegt. Dieser Wert ist aktuell und ähnlich zum letzten Schlusskurs von 1163 JPY (+4,05 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1234,06 JPY), so liegt der letzte Schlusskurs darunter (-5,76 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aisan Industry-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Auch gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Aisan Industry, weshalb auch die relative Stärke der Diskussion mit einer "Neutral"-Bewertung versehen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 68,03 Punkten, was auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hinweist, und somit ein "Neutral"-Rating ergibt. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung von 59,36 Punkten. Insgesamt erhält die Aisan Industry-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.