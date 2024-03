Airtel Africa Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Weitere Suchergebnisse zu "Airtel Africa":

In den vergangenen zwei Wochen wurde Airtel Africa von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine positive Bewertung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Airtel Africa haben wir eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, greifen viele auf den Relative Strength-Index, den RSI, zurück. Der RSI für Airtel Africa liegt bei 29,69, was eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 44,55 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Airtel Africa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 113,71 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs (99,9 GBP) weicht somit um -12,14 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 104,65 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Airtel Africa-Aktie für die einfache Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.