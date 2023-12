Airtech Japan Aktie: Das ist erstaunlich

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Das Internet kann eine starke Auswirkung auf die Stimmung haben und diese sogar verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen in Bezug auf Aktien führen. Bei Airtech Japan wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, sodass kaum Veränderungen identifiziert werden konnten. Das langfristige Stimmungsbild ergibt daher insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Airtech Japan-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 1226,2 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1338 JPY weicht somit um +9,12 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 1360,66 JPY, was einer Abweichung von -1,67 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Airtech Japan-Aktie daher für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Beim 7-Tage-RSI beträgt der aktuelle Wert 73,33 Punkte, was darauf hindeutet, dass Airtech Japan momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Airtech Japan für diesen Punkt der Analyse mit "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien wurde zuletzt vor allem positiv über die Aktie von Airtech Japan diskutiert. Dennoch wurden in den vergangenen Tagen weder stark positive noch stark negative Themen rund um Airtech Japan diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit insgesamt eine Bewertung von "Gut" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.