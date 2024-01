Airtech Japan Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Airtech Japan. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 76,03 Punkte, was darauf hindeutet, dass Airtech Japan derzeit überkauft ist und daher als "schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 71,09 im überkauften Bereich, wodurch die Aktie ebenfalls eine "schlechte" Bewertung für den RSI25 erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Airtech Japan in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die darauf hindeuten, dass in den Diskussionen vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Airtech Japan derzeit auf 1238,17 JPY, während der Aktienkurs bei 1236 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -0,18 Prozent, was zu einer Bewertung "neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 1346,56 JPY, was einer Distanz von -8,21 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung "schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "neutral".

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen bei Airtech Japan nicht festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz eine Bewertung von "neutral". Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.