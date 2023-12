Airtech Japan Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Die Airtech Japan-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen RSI-Wert von 97, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI-Wert mit 77,81 überkauft, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Rating für Airtech Japan.

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von Airtech Japan war in den letzten zwei Wochen neutral. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die längere Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um Airtech Japan durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung aufgrund des Sentiments und Buzz.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Airtech Japan-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 1235,03 JPY, während der Kurs der Aktie (1224 JPY) um -0,89 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1355,8 JPY zeigt eine Abweichung von -9,72 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung in diesem Zeitraum. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.