Airtech Japan Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Airtech Japan betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 76,03 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 71,09 im überkauften Bereich, weshalb die Aktie auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird Airtech Japan in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Airtech Japan derzeit bei 1238,17 JPY liegt, während der Aktienkurs bei 1236 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral" aufgrund einer Distanz zum GD200 von -0,18 Prozent. Im Gegensatz dazu hat der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 1346,56 JPY, was zu einem Abstand von -8,21 Prozent führt und somit zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Airtech Japan in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen beiden Wochen wurden insbesondere positive Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Anleger-Stimmung.