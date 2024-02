Airtasker Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

In den letzten zwei Wochen wurde Airtasker von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Airtasker-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 22,22, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 47,76 liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,2 AUD und einen aktuellen Kurs von 0,245 AUD. Die Distanz zum GD200 beträgt +22,5 Prozent und zum GD50 +6,52 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Online-Kommunikation zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" für Airtasker führt.