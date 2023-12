Airtasker Aktie: Ist das wirklich normal?

Die technische Analyse der Airtasker-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,2 AUD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,175 AUD, was einem Unterschied von -12,5 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen (0,18 AUD) liegt der letzte Schlusskurs nah am gleitenden Durchschnitt (-2,78 Prozent). Daher wird die Aktie in diesem Fall als "Neutral" eingestuft.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Airtasker in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien bezüglich Airtasker gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung der Aktie als "Schlecht".

Die Bewertung durch die Anleger zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen aufkamen. Dadurch wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Airtasker-Aktie liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 58, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.