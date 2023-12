Airsculpt Technologies Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Aktie von Airsculpt wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Einer dieser Faktoren ist das Sentiment und Buzz, also die Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität der Aktie von Airsculpt wenig Aktivität, weshalb sie hierfür die Einschätzung "Schlecht" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Wert.

Auch der Relative Strength Index (RSI) wird zur Bewertung herangezogen. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 4 und deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was eine "Gut"-Bewertung zur Folge hat. Im Vergleich dazu zeigt der RSI der letzten 25 Tage jedoch weder überkaufte noch unterkaufte Werte, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Gut"-Rating für die Aktie von Airsculpt.

Die Einschätzung von Analysten fällt insgesamt positiv aus, mit 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Auch das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 8 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 11,11 Prozent darstellt und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt ebenfalls positive Werte. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Airsculpt-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 6,75 USD, während der letzte Schlusskurs bei 7,2 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +6,67 Prozent und somit einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, wodurch sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik ergibt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Aktie von Airsculpt, basierend auf verschiedenen Faktoren wie Sentiment und Buzz, dem Relative Strength Index, der Analysteneinschätzung und der technischen Analyse.