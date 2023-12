Airsculpt Technologies Aktie: Es wird konkret!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Airsculpt ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den Diskussionen der letzten Tage standen hauptsächlich positive Themen im Mittelpunkt, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Airsculpt bei 6,82 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 7,51 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +10,12 Prozent im Vergleich zum GD200 und +21,32 Prozent im Vergleich zum GD50. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Airsculpt liegt bei 30,38, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 23,34 und wird daher positiv bewertet. Die Gesamtbewertung für den RSI lautet ebenfalls "Gut".

Die Analysteneinschätzung für Airsculpt zeigt insgesamt ein positives Bild, da 1 Kaufempfehlung, 1 neutrale Empfehlung und keine negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Airsculpt liegt bei 8 USD, was einer möglichen Steigerung um 6,52 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Ergebnisse wird auch die Analysten-Untersuchung insgesamt positiv mit "Gut" bewertet.