Airsculpt Technologies Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Sentiment und Buzz um die Aktie von Airsculpt

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz- und Gewinnzahlen eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Airsculpt eine durchschnittliche Aktivität. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was zu einer "guten" Bewertung führt. Insgesamt erhält Airsculpt daher eine "gute" Wertung.

Analysteneinschätzung

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten sind 1 Einstufung als "gut", 1 als "neutral" und 0 als "schlecht" eingestuft. Im Durchschnitt ergibt sich also eine "gute" Bewertung für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Airsculpt vor. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 8 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 47,06 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist somit "gut". Zusammengefasst erhält Airsculpt von den Analysten also ein "gut"-Rating.

Relative Strength Index

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 18,75 Punkten, was bedeutet, dass die Airsculpt-Aktie überverkauft ist und daher ein "gutes" Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 64,83, was darauf hindeutet, dass Airsculpt weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Airsculpt daher eine "gute" Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Anleger-Sentiment

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Airsculpt eher neutral diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an sechs Tagen positive und an insgesamt acht Tagen neutrale Diskussionen. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "neutrale" Einschätzung erhält. Dadurch erhält Airsculpt auf der Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "neutrale" Bewertung.