Airports of Thailand PCL, tut es schon wieder!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Airports Of Thailand Pcl mit 98 bewertet. Das bedeutet, dass die Börse 98,32 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt, was 253 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt von 27. Aufgrund dieser Überbewertung wird der Titel entsprechend als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,94 Prozent beträgt die Dividende von Airports Of Thailand Pcl 0 Prozent. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung bezüglich der Ausschüttung und der Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung gegenüber Airports Of Thailand Pcl war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu der Einstufung "Gut" führt.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate über einen längeren Zeitraum zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.