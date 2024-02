Airports of Thailand PCL Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies hilft dabei einzuschätzen, ob kurzfristig eher Kursrücksetzer oder Kursgewinne zu erwarten sind. Für Airports Of Thailand Pcl wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 46,18 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Die "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI bestätigt dies. Der RSI25 liegt bei 50,6 und zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite für Airports Of Thailand Pcl beträgt aktuell 0,62 Prozent in Relation zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht über dem Mittelwert von 0,12 Prozent für diese Aktie und wird daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Airports Of Thailand Pcl. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, und es gab keine negative Diskussion. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Airports Of Thailand Pcl durchschnittlich sind. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung in diesem Bereich.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Airports Of Thailand Pcl basierend auf dem RSI, der Dividendenrendite, der Anlegerstimmung und dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.