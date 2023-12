Airports of Thailand PCL Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Airports Of Thailand Pcl als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 46,98 und der RSI25 bei 56,58, was beide auf eine neutrale Bewertung hinweist. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Basis des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen besonders positiv über die Airports Of Thailand Pcl waren. Das Stimmungsbarometer war an sechs Tagen positiv und an keinem Tag negativ. Aktuell sind die Anleger weiterhin vorwiegend an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Airports Of Thailand Pcl mit 17,13 USD einen Abstand von -12,87 Prozent vom GD200 (19,66 USD) aufweist, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50 liegt bei 18,05 USD, was einem Abstand von -5,1 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht"-Signal interpretiert wird.

Bei der fundamentalen Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Airports Of Thailand Pcl mit einem Wert von 98,32 einen hohen Wert auf, was 266 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "teuer" bewertet und erhält daher ein "Schlecht"-Rating.