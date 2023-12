Airports of Thailand PCL Aktie: Viel Lärm um nichts!

Die Airports Of Thailand Pcl hat kürzlich eine Dividende von 0 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verkehrsinfrastruktur (5,31 %) als niedrig zu bewerten ist. Die Differenz von 5,31 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse ist zu erkennen, dass der aktuelle Kurs von 16,68 USD der Airports Of Thailand Pcl 6,82 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei -14,81 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt für die Airports Of Thailand Pcl-Aktie einen RSI7-Wert von 60,26, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie einen RSI25-Wert von 61,99, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung bezüglich der Airports Of Thailand Pcl-Aktie ist laut unseren Analysten auf den sozialen Plattformen überwiegend positiv. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich positive Themen hervorgehoben. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.