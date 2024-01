Airports of Thailand PCL Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Stimmung und das Interesse an einer Aktie werden nicht nur durch Bankanalysen, sondern auch durch die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Wir haben uns die Airports Of Thailand Pcl-Aktie genauer angesehen, um diese Faktoren zu bewerten.

Die Anzahl der Diskussionen und Beiträge über die Airports Of Thailand Pcl-Aktie zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für diese Aktie zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die Airports Of Thailand Pcl-Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Bei der technischen Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 und 200 Handelstage. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt 19,33 USD, während der letzte Schlusskurs bei 18,82 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 17,59 USD, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Airports Of Thailand Pcl-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren eine gute Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet die Airports Of Thailand Pcl-Aktie eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 4,95 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer schlechten Einstufung des Ertrags.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis gute Bewertung für die Airports Of Thailand Pcl-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen.