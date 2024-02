Airports of Thailand PCL Aktie: Grund zur Sorge?

Die Airports Of Thailand Pcl hat kürzlich eine Dividendenrendite von 0,62 Prozent bekannt gegeben, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,83 Prozent deutlich niedriger ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Des Weiteren zeigt der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie, dass sie als neutral eingestuft werden kann. Der RSI7 beträgt 59,11 und der RSI25 liegt bei 54,98, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Eine fundamentale Analyse ergibt, dass die Aktie von Airports Of Thailand Pcl als überbewertet gilt, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 69,49 liegt sie insgesamt 156 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Verkehrsinfrastruktur" (27,15). Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -10,98 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Andererseits liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.