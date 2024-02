Airnet Technology Aktie: Das war ja klar …

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Über die letzten 7 Tage hinweg hat die Airnet-Aktie einen RSI-Wert von 47, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Wenn wir diesen 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis vergleichen (55,81), sehen wir auch hier, dass Airnet weder überkauft noch -verkauft ist, und somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Airnet basierend auf dem RSI.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig zu erkennen. Die Stimmung für Airnet hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt, dass es in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität rund um Airnet gab. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb Airnet eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse von Kommentaren bzw. Befunden zu Airnet auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung neutral war. Zudem wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen rund um Airnet diskutiert. Aufgrund dessen erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der Wert des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Airnet-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1,02 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs (0,74 USD) deutlich darunter liegt (Unterschied -27,45 Prozent), wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,75 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,33 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung für die Airnet-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik.

Insgesamt ergibt sich somit für Airnet eine "Neutral"-Bewertung basierend auf verschiedenen Analysekriterien.