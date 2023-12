Airnet Technology Aktie: Aufgepasst!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Airnet ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen zeigen sich die Anleger weiterhin vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass Airnet derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 46,15 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 53,09 liegt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass sich der Aktienkurs von Airnet sowohl in Bezug auf die 200-Tage-Linie als auch den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage negativ entwickelt hat. Der Aktienkurs liegt signifikant unter der 200-Tage-Linie und hat auch einen Abstand von -7,89 Prozent zum GD50. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet deutet auf eine eher negative Einschätzung hin. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Dadurch wird Airnet insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also anhand der verschiedenen Analysen eine eher negative Einschätzung für die Aktie von Airnet.