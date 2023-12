Airlines-Anleger sollten sich noch gedulden!

In den vergangenen zwei Wochen wurden Airlines von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss nach Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einstufen. Allerdings wurden auch 4 Schlecht-Signale herausgefiltert, wodurch wir diese Auswertung insgesamt als "Schlecht" einstufen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Airlines wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 43,92 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25 für Airlines liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 54,15 Punkten. Somit erhält die Aktie in Bezug auf den RSI insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt für Airlines derzeit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Der GD200 des Wertes verläuft bei 154,29 GBP, während der Kurs der Aktie bei 157,45 GBP liegt, was einer Abweichung von +2,05 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 152,49 GBP zeigt eine Abweichung von +3,25 Prozent. Insgesamt führt dies zur Einstufung als "Neutral".

Langfristig gesehen wird die Einschätzung von Analysten für die Airlines-Aktie als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 5 Bewertungen lauten 2 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das Kursziel der Analysten liegt bei 190 GBP, was einer erwarteten Performance von 20,67 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut" basierend auf der Analysteneinschätzung.