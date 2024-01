Airlines Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

In den letzten zwölf Monaten erhielt Airlines insgesamt fünf Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Neutral", wobei sich diese aus zwei "Gut"-, drei "Neutral"- und keiner "Schlecht"-Meinung zusammensetzt. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Airlines aus dem letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 190 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 31,03 Prozent, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 145 GBP, wenn man den Analystenmeinungen folgt. Daher wird dies als "Gut"-Empfehlung betrachtet, und Airlines erhält insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (FluggeSchlechtschaften) wird Airlines als unterbewertet angesehen. Die Aktie hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,49, was einem Abstand von 63 Prozent zum Branchen-KGV von 12,15 entspricht. Somit erhält Airlines auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Airlines eingestellt waren. In den letzten 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, ohne negative Diskussionen. An drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Airlines daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung von Verkaufssignalen führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Airlines von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Airlines mit einer Rendite von 23,07 Prozent mehr als 17 Prozent darüber. Die "FluggeSchlechtschaften"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 13,28 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Airlines mit 9,79 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.